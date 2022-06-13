Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы ДНР и России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов населённых пунктов республики.

«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин в обращении.

Он отметил, что украинские военные «буквально перешли все грани» и используют запрещённые методы ведения боевых действий.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Согласно данным Минздрава ДНР, в результате обстрела пострадали 18 человек. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».