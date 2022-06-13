В ДНР обстрел Донецка 13 июня назвали самым мощным и продолжительным за весь конфликт

Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13 июня стал самым мощным и продолжительным за всё время конфликта. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Отметим, что такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налёта на столицу ДНР не было зафиксировано за всё время вооружённого конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за два часа было выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Согласно данным Минздрава ДНР, в результате обстрела пострадали 18 человек. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».