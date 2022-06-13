Жестокое обращение с населением: СК России возбудил уголовное дело после обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов после обстрелов Донецка украинскими военными. В ведомстве уточнили, что ВСУ несколько раз открыли огонь из тяжёлых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры города. В частности, снаряды попали в местный рынок и роддом. В результате обстрелов погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребёнок. В ДНР обстрел Донецка 13 июня назвали самым мощным и продолжительным за всё время конфликта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов после обстрелов Донецка украинскими военными.

В ведомстве уточнили, что в понедельник, 13 июня, ВСУ несколько раз открыли огонь из тяжёлых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в Будённовском районе города.

В результате одного из обстрелов — по территории рынка «Майский» — погибли три человека: женщина 1972 года рождения, мужчина 1979 года рождения и ребёнок 2011 года рождения. Ещё не менее десяти мирных жителей получили ранения, было повреждено девять жилых домов.

Помимо этого, СК возбудил ещё два уголовных дела в отношении четырёх военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, шести военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, двоих — 30-й отдельной механизированной бригады и троих — 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следствия, с 12 по 13 июня все они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Енакиево и населённом пункте Новодонецкое (ДНР), а также в городе Кременная и населённых пунктах Приволье и Криничное (ЛНР).

«В результате атак 12 мирных жителей получили ранения, повреждено порядка 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание детского сада», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган».

«По уточнённым данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник осуществил обстрел Будённовского района Донецка со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Орловское, с применением РСЗО БМ-27 «Ураган», выпустив по густонаселённому кварталу города ракеты с фугасной боевой частью 9М27Ф», — говорится в сообщении.

В МЧС ДНР уточнили, что в результате обстрела на рынке произошло возгорание шести контейнеров, пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Также, по данным представительства, из «Ураганов» ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Кроме того, в ведомстве заявили, что украинские войска также выпустили по Донецку 80 ракет из «Града». Позже стало известно ещё о нескольких обстрелах по территории города.

Глава администрации Киевского района Валентин Левченко заявил, что в результате нового обстрела со стороны украинских войск пострадали ещё четыре человека.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города украинскими военными произошло возгорание газопровода. Также под удар попала пожарная часть.

В ДНР обстрел Донецка 13 июня назвали самым мощным и продолжительным за время конфликта.

«Отметим, что такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налёта на столицу ДНР не было зафиксировано за всё время вооружённого конфликта», — сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Между тем Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе спецоперации.

В ведомстве рассказали, что, по данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили на складах боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск.

«Расчёты реактивных систем залпового огня «Смерч», получив задачу на уничтожение складов с вооружением и боеприпасами, осуществили загрузку ракет и выдвижение на огневую позицию. Военнослужащие произвели точные расчёты положения цели и произвели залповый пуск», — уточнили в министерстве.

Вместе с тем корреспондент RT Валентин Горшенин показал кадры разминирования береговой линии пляжа Мариуполя на Белосарайской косе.

На месте работают инженерное подразделение Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота и военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ. Отмечается, что уже было найдено и обезврежено около 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Тем временем глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что специалисты восстановили нормальную подачу электричества в Бердянске после подрыва подстанции. Напомним, помимо этого, ранее у здания ГУ МВД в Мелитополе сработало взрывное устройство. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские спецслужбы сменили тактику в регионе, перейдя от ракетных обстрелов области к терроризму в отношении населения.