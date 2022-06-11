Запрет на работу в такси с судимостью и неисполнение постановлений ЕСПЧ: Путин подписал ряд законов

Президент России Владимир Путин в субботу, 11 июня, подписал ряд законов, среди которых — запрет на работу в такси и общественном транспорте лицам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, глава государства подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в стране после 15 марта 2022 года — в этот день Россия объявила о начале процесса выхода из Совета Европы. Также президент разрешил Минобороны устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ вступят в силу 1 марта 2023 года.

Законопроект ранее был принят в третьем чтении Госдумой и одобрен Совфедом.

Согласно документу, водителями такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и подвижных составов внеуличного транспорта не смогут работать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством государств — членов ЕАЭС.

«К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества», — говорится в тексте поправок к ТК РФ.

Также работодатель обязан будет отстранить водителей, подозреваемых в совершении данных преступлений, при наличии соответствующей информации от правоохранительных органов.

Норма касается также водителей — граждан стран — членов ЕАЭС. Они должны будут предъявить справку об отсутствии судимости у себя на родине с переводом на русский язык. В случае отсутствия такой справки трудовой договор с этими работниками будет расторгнут.

Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку об отсутствии судимости, отметили в Госдуме.

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Депутат Госдумы Олег Морозов в разговоре с RT напомнил, что возможность такого запрета обсуждалась уже давно.

«Всё наше законодательство в этой части развивается в направлении более строгого контроля над всеми видами деятельности, которые связаны с безопасностью людей. Например, к воспитателям или людям, которые работают в правоохранительных органах, к ним тоже применяются особые требования», — отметил депутат.

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказала мнение, что новые меры позволят сделать службу такси более безопасной.

«Такси непосредственно связаны с оказанием услуг гражданам. Безусловно, на первом месте в законодательстве стоят жизнь, здоровье и безопасность граждан. Лица с непогашенной судимостью по тяжким статьям не должны иметь доступ к оказанию услуг в такси из-за возможности рецидива. Эти люди уже совершали преступления», — высказалась юрист в беседе с RT.

Также Владимир Путин подписал закон, согласно которому индивидуальные предприниматели также не будут допускаться к осуществлению перевозок, если у них есть непогашенная судимость.

Неисполнение постановлений ЕСПЧ в России

Также Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта. Отмечается, что постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами России решений.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков».

«Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента, напомнив, что суд, в частности, потребовал от России признать однополые браки.

Legion-Media

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Он уточнил, что решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи РФ заявления о выходе из Совета Европы, исполняться не будут.

Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Случаи для получения первой помощи военными

Ещё одним законом президент разрешил Минобороны устанавливать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий.

При этом федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, могут устанавливаться особенности оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.

Документ «направлен на совершенствование медицинского обеспечения военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны».

Согласно пояснительной записке, введение данной нормы обусловлено тем, что действующее законодательство в части оказания первой помощи не учитывает особенности медицинского обеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению.

Денонсация соглашения о пенсионных правах граждан стран СНГ

Кроме того, Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

Соглашение предусматривает, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретённый на территории бывшего СССР.

Отмечается, что данная договорённость успешно выполнила задачу по учёту интересов тех поколений граждан, которые имели стаж работы в СССР.

В настоящее время ведётся работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности.

Российский лидер подписал ещё ряд законов, в частности документ, уточняющий процедуру назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов лётных экипажей гражданской авиации.

Помимо этого, глава государства разрешил бесплатный проезд в электричках для детей в возрасте от пяти до семи лет, а также разрешил печатать книги специального формата для слабовидящих людей без выплаты вознаграждения автору.

Также Россия ратифицировала протоколы об отсрочке кредитных платежей для Кубы и соглашение РФ с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе.