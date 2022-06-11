Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое и преступлениях на сексуальной почве.

Также люди с судимостью не смогут быть водителями автобусов, трамваев, троллейбусов, управлять поездами метрополитена.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли поправки, в которых водителям с судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала принятие Госдумой данного закона.