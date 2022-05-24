Депутат Бессараб поддержала закон о запрете работы в такси людей с судимостью

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала принятие Госдумой закона о запрете на работу в такси и общественном транспорте водителей с судимостью.

По мнению Бессараб, такое решение позволит в дальнейшем обеспечить безопасность при перевозке пассажиров.

«Потому что, к сожалению, во время перевозки в такси и в общественном транспорте клиент зачастую остаётся один на один с водителем. И это может грозить, скажем так, весьма вескими неприятностями, если водитель неадекватен или настроен на преступное действие. Поэтому для обеспечения безопасности как для граждан России, так и для трудовых мигрантов предусмотрено такое ограничение», — добавила депутат.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли поправки, в которых водителям с судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте.

Речь идёт о неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое и преступлениях на сексуальной почве.

Также люди с судимостью не смогут быть водителями автобусов, трамваев, троллейбусов, управлять поездами метрополитена.