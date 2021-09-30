В совете при Минтрансе прокомментировали проект о запрете людям с судимостью работать в такси
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«Человек — не важно, что он совершил, — отсидел и искупил свою вину перед обществом. Ограничивать его нельзя. Нужно ограничивать сначала иностранцев, о чём мы говорили и раньше, и дать работу россиянам», — сказал эксперт.
По его словам, следует, скорее, ввести профессиональные стандарты в такси и квотирование.
«По большому счёту в ФЗ-69 всё это было, просто никто это не выполнял, и уполномоченные органы закрывали глаза... Рынок такси разрушился, и получилось, что монополист у нас один. Все молчат, потому что у нас игра в одни ворота: что скажет агрегатор, то и будет. Все новеллы про бывших заключённых — это ни к чему не приведёт», — заявил Попков.
Он отметил, что судимых среди таксистов не так много.
«Профсоюзы против таких новелл. Мы за трудовые отношения, мы за режим труда и отдыха, мы за повышение оплаты труда», — подчеркнул он.
Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предлагающий запретить лицам с непогашенной судимостью работать водителями такси и общественного транспорта. Ограничение в случае принятия инициативы коснётся лиц с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, среди которых убийство, похищение человека, грабёж, разбой и преступления против половой неприкосновенности.