В Национальном автомобильном союзе оценили ситуацию с электронными правами

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил ситуацию с электронными правами, в том числе сообщение о том, что Минцифры России намерено заменить водительские права на мобильное приложение с QR-кодом и эксперимент пройдёт в ряде регионов.

«Недавно проехал по целому ряду регионов Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов, и на трассе интернет ловит не везде. Поэтому мобильное приложение будет актуально исключительно в населённых пунктах и права проверить на трассе будет невозможно», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, в данном случае нужны усилия и операторов сотовых сетей.

Со своей стороны, автоэксперт, председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков в беседе с URA.RU выразил мнение, что «технический прогресс идёт вперед, но законодательная база отстаёт».

В декабре первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал вступление в силу изменений в документах для автомобилистов: водительских правах, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о его регистрации (СТС).