В Национальном автомобильном союзе оценили ситуацию с электронными правами

Короткая ссылка
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил ситуацию с электронными правами, в том числе сообщение о том, что Минцифры России намерено заменить водительские права на мобильное приложение с QR-кодом и эксперимент пройдёт в ряде регионов.
В Национальном автомобильном союзе оценили ситуацию с электронными правами
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Недавно проехал по целому ряду регионов Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов, и на трассе интернет ловит не везде. Поэтому мобильное приложение будет актуально исключительно в населённых пунктах и права проверить на трассе будет невозможно», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, в данном случае нужны усилия и операторов сотовых сетей.

Со своей стороны, автоэксперт, председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков в беседе с URA.RU выразил мнение, что «технический прогресс идёт вперед, но законодательная база отстаёт».

В декабре первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал вступление в силу изменений в документах для автомобилистов: водительских правах, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о его регистрации (СТС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить