В Госдуме прокомментировали изменения в водительских правах и ПТС

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал вступление в силу изменений в документах для автомобилистов: водительских правах, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о его регистрации (СТС).

«Текущие права действуют до окончания срока. Если срок документа истекает в ближайшее время, вполне возможно, автовладельцы получат документы нового образца», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ПТС нового образца будет удобнее и безопаснее для покупателей автомобилей.

«Сейчас ПТС будут переводиться в электронную форму, их сложнее будет подделать. Бумажные нередко подделывали, и инспекторам приходилось буквально с лупой рассматривать водяные знаки на документе», — отметил Лысаков.

Со своей стороны, главред журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News выразил мнение, что спешить с заменой старых ПТС и СТС не стоит.

«Пройдёт какое-то время, тогда всё это наладится, и, возможно, позже процедура упростится. Вот тогда нужно будет всё это дело поменять, не оставляя на последний день», — считает он.

Согласно приказу МВД, теперь в верхней части лицевой стороны удостоверения будут надписи на трёх языках — русском, английском и французском.

В ПТС внесут сведения о сроках госрегистрации, числе сидячих мест и технически допустимой массе машины, а СТС пополнится данными о мощности двигателя и таможенных ограничениях.