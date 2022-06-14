«На передовой ждать некогда»: глава исполкома ОНФ — о проекте помощи бойцам Донбасса «Всё для Победы»

Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР будут получать значительно больше помощи, чем раньше, благодаря недавно запущенному волонтёрскому проекту Общероссийского народного фронта «Всё для Победы». Об этом в интервью RT заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. По его словам, номенклатуру вещей, которые требуются бойцам Донбасса, определяют российские военкоры и командиры частей Народной милиции ДНР и ЛНР. Неравнодушные граждане могут перечислить средства через портал проекта и принести элементы обмундирования в отделения ОНФ. Как заявил Кузнецов, помощь подразделениям республик уже оказали десятки тысяч граждан и масса российских предпринимателей.

— Народный фронт — далеко не первая организация, которая начала заниматься сбором средств и поставкой вещей и обмундирования подразделениям ДНР и ЛНР. Почему вы запустили проект «Всё для Победы» и в чём его отличие от остальных волонтёрских структур?

— Тема помощи Донбассу очень трогает наших людей. Есть и военкоры, и волонтёры, и блогеры из числа действующих бойцов народных республик, которые собирают вещи и обмундирование для Народной милиции.

Сейчас пожертвования собираются в мессенджерах, соцсетях. Мы же постарались создать платформу, на которой все, кто и так ведёт сборы для подразделений Донбасса, смогут их масштабировать. Нашим порталом «Всё для Победы» может воспользоваться каждый человек.

Как только мы запустили наш проект, то почувствовали народную поддержку. Конечно, помогли и федеральные телеканалы, рассказавшие людям самых дальних уголков нашей страны о том, как можно помочь бойцам Донбасса.

Например, почти сразу после запуска платформы полковник МЧС в отставке Владимир Андраникович из Астрахани, чья жизнь была посвящена спасению людей, вместе с дочерью через портал pobeda.onf.ru перечислил 9 тыс. рублей.

Народный фронт — это президентское движение, прозрачность платежей обеспечивает государственный банк. Также в наших возможностях — упростить логистику и увеличить объёмы закупок, что снизит стоимость приобретаемых вещей.

Вместе с тем хочу отметить, что в данной сфере нет соревновательности, есть партнёрство в поддержку тех, кто сейчас сражается на передовой за право быть русскими и за наше общее будущее.

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов

© Пресс-служба ОНФ

— В каких нелетальных вооружениях больше всего нуждается Народная милиция ДНР и ЛНР? Чаще всего волонтёры сообщают о нехватке коптеров, медицинских принадлежностей, средств индивидуальной защиты, тепловизоров, лазерных целеуказателей и приборов наблюдения.

— Давайте сразу уточним: я не военный эксперт. Могу только сказать, что проект Народного фронта связан с поставкой обмундирования. Деньги направляются на то, чтобы облегчить жизнь бойцов народных республик, помочь им в их борьбе.

Мы специально обратились к военкорам с просьбой стать кураторами снабжения конкретных подразделений. Они знают реальные нужды бойцов. И конечно, мы на связи с командованием частей Народной милиции ЛНР и ДНР.

Необходимо чётко понимать: всё, что мы собираем в условиях боевых действий, — расходники. Форма снашивается за два месяца, берцы — за месяц, а квадрокоптеры сбивают. А средств у народных республик не так много, чтобы все эти запасы пополнять. Поэтому всё, что мы собираем и закупаем, очень востребовано.

— В ополчение были призваны десятки тысяч мужчин, и дефицит обмундирования у бойцов народных республик по-прежнему значительный. Получится ли благодаря общественному доверию и авторитету ОНФ отправлять в Донбасс необходимый объём грузов?

— Я думаю, нам удастся отправлять в Донбасс большой объём грузов. И в первую очередь благодаря огромной народной поддержке, которая есть сейчас. Люди понимают, почему проводится специальная военная операция и что у нас нет вариантов не реагировать, потому что речь идёт о будущем и безопасности России.

В первый день, когда было объявлено о начале акции «Всё для Победы», у нас информационные ресурсы и платёжные системы с трудом выдерживали нагрузку. Десятки тысяч людей жертвуют средства и несут вещи в наши региональные отделения. В Кемерове инженер Максим, как только узнал про акцию, сразу собрал два комплекта раций, бинокль, трекинговые ботинки, налобные фонари, разные аккумуляторы, плед и несколько пачек чая.

Ещё один пример. Олег и его супруга купили пару берцев, перевязочные материалы и вложили записку: «Парни! Желаем всем здравствовать. Вернитесь живыми. Вся Сибирь за вас!». Или вот ещё история из Новосибирска. У нас есть член штаба, как и многие сибиряки, охотник. Он снял свой прицел ночного видения с ружья и записал обращение ко всем охотникам Новосибирской области: «Мужики, зверь подождёт, а задачи специальной операции выполнять надо. Поэтому я передаю этот прицел парням на передовую — туда, где он важнее и нужнее».

Если каждый россиянин так поступит, бойцы Донбасса получат практически всё необходимое. Я уверен, что наступил момент, когда можно сказать: «Я россиянин, я с русскими людьми в Донбассе, я хочу помогать». Каждый рубль, каждая принесённая вещь важны и ценны — это спасённые жизни бойцов ЛНР и ДНР! Всё, что соберём, обязательно будет востребовано.

— На какие категории граждан рассчитан проект? Ожидаете ли вы получать небольшие, но массовые сборы рядовых граждан или рассчитываете больше на крупные пожертвования со стороны обеспеченных патриотически настроенных людей?

— Мы не ожидаем, мы уже получаем пожертвования от всех категорий граждан. Присылают и по 100 рублей, и сотни тысяч. В этом единении важна не только сумма, но и дух, чувство поддержки, которое мы передаём бойцам при каждой поставке. Большая часть жертвователей — простая Россия, такая, какие мы все есть.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Вот история. Владимир и Людмила — два пенсионера из Курской области. У них в деревне нет банковского отделения, а у них самих нет мобильного банка. Они приехали в исполком Народного фронта в Курск и достали 10 тыс. рублей, которыми скинулись с двух пенсий. Наши ребята тут же оформили онлайн-перевод, люди уехали счастливыми. Хочу сказать им огромное спасибо.

— Волонтёрские организации и неравнодушные люди жалуются на бюрократические проволочки, связанные с прохождением таможни. Плюс существует проблема очередей. Как с этим обстоит дело у ОНФ?

— Каждый должен честно делать свою работу. У таможни своя важная миссия: пропуская грузы, она контролирует соблюдение мер безопасности. Мы с февраля направили в народные республики тысячи тонн гуманитарных грузов, и взаимодействие с таможней у нас выстроено системно. Мы убеждены, что должностные лица в принципе руководствуются не бюрократической логикой, а интересами жителей республик Донбасса. Если какие-то сложности всё-таки возникают, то решение мы находим очень быстро.

— Как будет выстроен процесс закупок? У каких компаний и организаций ОНФ планирует приобретать дроны, обмундирование?

— Для нас самое важное — это цена и качество. И хочу сказать, что масса российских предпринимателей идут нам навстречу, вообще не думая о своей прибыли. Какие-то вещи заказать, купить и привезти действительно трудно, но мы все эти проблемы успешно решаем, в том числе и с помощью поставок из-за рубежа.

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— Сбор средств, насколько я понимаю, привязан к конкретным кураторам, в том числе и к военкорам, в частности к журналисту RT Роману Косареву? В чём суть этой идеи?

— Так мы объединяем самые разные аудитории. Каждый куратор сбора — это известный человек. Люди хорошо знают военкоров, с которыми мы начали проект, доверяют им, а сейчас к нам присоединяются такие популярные спортсмены и артисты, как боксёр Денис Лебедев и певец Денис Майданов. Так мы доносим информацию о проекте до миллионов людей и обеспечиваем дополнительную прозрачность. Куратор сбора может лично убедиться, что закуплено именно то, что нужно бойцам Донбасса, и лично им передаст, если будет возможность.

— Как будет строиться логистика? Грузы будут поставляться мелкими партиями или, наоборот, накапливаться на складах, а уже потом транспортироваться?

— Сейчас мы вместе с военкорами Ириной Куксенковой и Александром Коцем уже собрали средства для двух подразделений, проводим закупку, и большая часть того, что ребята запрашивали, в течение нескольких дней будет доставлена на передовую. Если что-то из номенклатуры не успевают закупить, мы оперативно довезём эти позиции отдельно. Но главный принцип — ничего не должно лежать на складах, нужно оперативно отдавать вещи бойцам.

— Будет ли оказываться какое-то содействие со стороны федеральных и местных властей проекту «Всё для Победы»?

— «Все для Победы» — общественная инициатива, при этом, конечно, и федеральные министерства, и губернаторы — все готовы помочь. Но народной мы сделали эту инициативу потому, что госструктуры всё же ограничены регламентами, а на передовой ждать некогда.