«Задержаны с поличным пять человек»: ФСБ пресекла работу канала поставки оружия в Крым с территории Украины

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов в Крым с территории Украины. По данным ведомства, с поличным задержаны пять человек. Задержанным грозит до 12 лет тюремного заключения.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал поставки в Россию огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечён незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины. При сбыте задержаны с поличным пять человек», — заявила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений ч. 3 и 5 ст. 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — подчеркнула Варламова.

В информационном агентстве «Крыминформ» со ссылкой на ФСБ указали, что в ходе операции были задержаны продавец, два посредника и два покупателя — жители Евпатории. У них изъяли автомат АКС-74У и более 300 патронов.

Видео ФСБ о задержании подозреваемых в незаконном сбыте оружия и боеприпасов

В марте вблизи населённых пунктов Симферопольского и Ленинского районов в Крыму был обнаружены тайники с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Эксперты-взрывотехники изъяли две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек (общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг), металлическую трубу, начинённую зарядом из тротиловых шашек, а также восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковую мину. В другом схроне сотрудники ФСБ обнаружили радиоуправляемые самодельные взрывные устройства большой мощности общей массой 35 кг в тротиловом эквиваленте.

«Данный тип устройств используется для совершения диверсионно-террористических актов. СВУ содержит готовые поражающие элементы в виде фрагментов арматуры. Это свидетельствует о том, что целью поражения могли являться объекты с массовым пребыванием людей», — указывали в спецслужбе.

Как пояснил в интервью «Российской газете» 27 мая первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, сохраняется риск диверсии на Крымском транспортном коридоре.

«В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остаётся задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Чёрного и Азовского морей», — отметил он.

Говоря об обстановке на российско-украинской границе, Кулишов также подчеркнул, что Киев с 2014 года вёл военные приготовления, разворачивая у российских рубежей войсковые формирования. За это время украинская сторона предприняла более 40 антироссийских акций на госгранице, кроме того, российская сторона пресекла свыше 120 провокаций в акваториях Чёрного и Азовского морей.

По его словам, в настоящее время подразделения российских пограничников усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием.

Кроме того, глава Погранслужбы ФСБ сообщил, что украинские националисты, участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев. По его словам, российские пограничники совместно с сотрудниками Росгвардии выявили около 250 боевиков.