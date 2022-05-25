Суд в Ростове-на-Дону приговорил российского военного к 13 годам колонии за госизмену
- РИА Новости
По данным ФСБ, мужчина был задержан в городе Аксае в конце 2020 года. По информации спецслужбы, он целенаправленно собирал секретные данные о российской армии по заданию украинской разведки.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант», — заявили в суде.
Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова, обвиняемого в госизмене, его приговорили к 19,5 года колонии.