Суд в Ростове-на-Дону приговорил российского военного к 13 годам колонии за госизмену

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Южный окружной военный суд вынес приговор российскому военному Руслану Артыкову. Он приговорён к 13 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Суд в Ростове-на-Дону приговорил российского военного к 13 годам колонии за госизмену
  • РИА Новости

По данным ФСБ, мужчина был задержан в городе Аксае в конце 2020 года. По информации спецслужбы, он целенаправленно собирал секретные данные о российской армии по заданию украинской разведки. 

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант», — заявили в суде.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова, обвиняемого в госизмене, его приговорили к 19,5 года колонии.

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