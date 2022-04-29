Военный суд приговорил жителя Севастополя к 19,5 года колонии за госизмену

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова, обвиняемого в госизмене, его приговорили к 19,5 года колонии. При этом сообщник Штыбликова, офицер российских вооружённых сил Александр Облога, приговорён к 13 годам колонии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Штыбликов приговорен к 19 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей, Облога — к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением воинского звания старшего лейтенанта», — сказали в пресс-службе.

Это уже второй приговор Штыбликову за сотрудничество со спецслужбами Украины. В 2017 году он был приговорён к пяти годам лишения свободы по подозрению в приготовлении диверсий в Крыму.

Ранее ФСБ сообщила о задержании участника украинского незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» на территории Республики Крым.