«Урожай может сократиться на треть»: российские экономисты — о ситуации на мировом рынке минеральных удобрений

Перебои в экспорте минеральных удобрений из России объясняются разрывом логистических цепочек, возникшим из-за антироссийских санкций. Об этом в беседе с RT заявила руководитель департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ профессор Светлана Авдашева. При этом ограничение поставок может привести к негативным последствиям глобального масштаба, подчеркнул бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Эксперты считают, что альтернативу отечественной продукции будет найти непросто. Кроме того, по их мнению, следствием дефицита поставляемых из РФ и Белоруссии удобрений может стать серьёзное падение урожайности и, как результат, голод в ряде регионов мира.

— Генсек ООН Антониу Гуттереш на министерской встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям» заявил, что продукты питания и удобрения российского производства должны быть допущены на мировые рынки для разрешения продовольственного кризиса. Какая сейчас складывается ситуация с поставками российских удобрений за рубеж, учитывая, что формально США и ЕС не ограничили их импорт?

Леонид Холод: Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировой рынок. Но из-за санкций экспорт продукции приостановился, возникли проблемы с логистикой и оплатой. Иностранные трейдеры часто не понимают, как взаимодействовать с российскими поставщиками, а те, в свою очередь, опасаются возможных проблем.

Светлана Авдашева: Сейчас главным препятствием для поставок российской продукции стали разрывы логистических цепочек: международные транспортные компании отказываются заходить в российские порты.

— Можно ли говорить о кризисе на мировом рынке удобрений?

С. А.: В 2020 году начали расти цены на энергию. Поэтому подорожание минеральных удобрений было неизбежным, особенно с учётом того, что они — невозобновляемый ограниченный ресурс. Устойчивый подъём цен наблюдался несколько лет подряд, и особенно во время пандемии коронавируса. Но теперь из-за сбоя в цепочках поставок он может быть просто фантастическим.

Gettyimages.ru

© Nemanja Otic

— Какую долю российские удобрения занимают на мировом и, в частности, на европейском рынках?

Л. Х.: Ещё в советские времена эта сфера промышленности активно развивалась, поскольку были разработаны соответствующие сырьевые источники — фосфориты, калийные соли и т. д. Российская Федерация по итогам 2021 года поставила на мировой рынок 37,6 млн т минеральных удобрений на $12,5 млрд. Это около 20% от экспорта удобрений в мире, что позволяет говорить о России как об одном из крупнейших игроков на мировом рынке.

С. А.: Напомню, что минеральные удобрения бывают нескольких видов, в производстве каждого из них доля России достаточно высока. Но в особенности — в сфере калийных удобрений, на которые приходится четверть мирового рынка этих веществ. В Евросоюзе этот показатель — около 60%. Среди крупнейших покупателей российских калийных удобрений — Бразилия и Китай. В Африке и Юго-Восточной Азии есть страны, в которых поставки российских калийных удобрений полностью закрывают спрос.

— Насколько Запад зависит от российских удобрений? Есть ли альтернативные поставщики?

Л. Х.: Латинская Америка и европейские страны — основные импортёры российской и белорусской продукции. Альтернатива в выборе поставщиков у них есть, но такой переход требует времени и денег. Возможно нарастить и производство калийных и фосфорных удобрений, если есть соответствующие месторождения и перерабатывающие мощности. Сложнее с азотными удобрениями, для производства которых нужно не только большое и оборудованное предприятие, но и много газа.

Gettyimages.ru

© Wang Chun / VCG

С. А.: Россия занимает 10% рынка минеральных удобрений США. Если там, условно говоря, захотят повысить цены для своих фермеров и откажутся от российской продукции, то, возможно, необходимые вещества им сможет поставлять Канада. Сложнее обстоит ситуация в ЕС. Германия — это практически единственная страна, где есть собственное производство калийных удобрений, но насколько немецкие поставки смогут заменить российские для всей Европы, говорить сложно.

Если Канада переориентирует свой экспорт минудобрений на США, то она не будет по той же цене продавать их Африке и Юго-Восточной Азии. Соответственно, цены будут выше. Российские же поставщики могут предоставлять скидки потенциальным покупателям.

— Сейчас на самых высоких уровнях говорят о возможном мировом голоде. Такие прогнозы звучат не только в России. Насколько это вероятно? И какую роль здесь может сыграть ситуация на мировом рынке минеральных удобрений?

Л. Х.: В Европе, как и в большинстве стран, редко встречаются чернозёмные почвы и земли сильно истощены. Для поддержания нормальной урожайности требуется много удобрений. Без них она может критически упасть, соответственно, вырастут цены. Излишне говорить, что такой сценарий не будет способствовать решению проблемы голода.

С. А.: Рынок минеральных удобрений в данном случае играет ключевую роль. Так, нельзя исключать, что отказ от данного ресурса приведёт к тому, что урожай может сократиться на треть. Однако это не означает, что весь мир будет голодать. Но глобальный голод в смысле нехватки продовольствия в группе стран и регионов вполне возможен.