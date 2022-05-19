Посол Антонов: продовольственную безопасность долгие годы подрывали действия Запада

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Неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада долгие годы подрывали продовольственную безопасность в мире. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он отметил, что ситуация обострилась в связи с «волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций», нарушившей цепочки поставок и создавшей сбои международных финансовых потоков.

Россия остаётся приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса и удобрений, подчеркнул Антонов.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

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