Блинкен: США выделяют $215 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна выделяет дополнительные $215 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире.

«Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о выделении $215 млн на новую чрезвычайную продовольственную помощь», — цитирует РИА Новости выступление Блинкена с трибуны Совета Безопасности ООН.

По его словам, в Вашингтоне ожидают выделение конгрессом дополнительного масштабного финансирования.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.