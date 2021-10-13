Проекты RT к 75-летию Победы выиграли золото New York Festivals

Проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и дипфейк-промо телеканала к президентским выборам в США завоевали шесть золотых наград престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals. Всего телеканал получил десять наград.

Ролик, в котором RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году, одержал победу в категории «Промо документальной/новостной программы» (Documentary/Information Program Promotion).

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал золотые награды в номинациях «Видеоискусство и экспериментальное видео» (Video Art & Experimental Film), «Режиссура» (Production Design / Art Direction), «Инновация» (Innovation).

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» получила золото в категории «Анимация» (Animation) и бронзу в категории «Использование технологий» (Use of Technology).

Документальный YouTube-сериал RT «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» награждён бронзой в номинациях «Документальный фильм» (Feature Documentaries) и «История и общество» (History & Society).

Промо RT к выборам президента США в 2020 году завоевало золото в категории «Визуальные спецэффекты: Промо» (Special Visual Effects: Promotion / Open & IDs) и серебро в категории «Промо новостей» (News Promotion). Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах. Ролик выполнен с применением технологии «дипфейк».

В июле 2021 года проект RT «Бесконечное письмо» получил бронзу New York Festivals Advertising Awards. Годом ранее золотой награды New York Festivals была удостоена в том числе книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100. Обладателями высшей награды фестиваля в предыдущие годы также становились исторический проект RT #1917LIVE, репортажи из Ливии, программа Джулиана Ассанжа на RT и документальные фильмы телеканала.