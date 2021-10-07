Проекты RT к 75-летию Победы получили 11 наград премии Cresta Awards

Проекты RT к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне завоевали 11 наград международной премии Cresta Awards. Премия отмечает высокие стандарты в области рекламы, цифрового дизайна и маркетинга.

Сайт «Бесконечное письмо: веб-версия» получил золото в категории «Цифровой дизайн: микросайт» (Digital Design: Microsite). Сам проект «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен серебра в категории «Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа» (Social: Innovative Use of Social Media). Проект сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

Кроме того, в номинации «Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа» серебро получил проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» завоевала серебро в категориях «Брендовый контент: виртуальная/дополненная реальность» (Brand Content: Brand VR/AR) и «Цифровое мастерство: Использование анимации» (Digital Craft: Use of Animation). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Также работы RT к 75-летию Победы получили шесть бронзовых наград в различных номинациях Cresta Awards.

RT Creative Lab — творческая команда RT — по итогам 2020 года вошла в список 50 лучших креативных компаний в мире по версии Cresta Awards. RT Creative Lab создает крупномасштабные образовательные и исторические цифровые проекты.

#СтраницыПобеды, в рамках которого были созданы «Бесконечное письмо», «Детские рисунки в VR-анимации» и другие проекты, уже получили международные награды The Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, The Shorty Awards, The Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные работы RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга «Каннские львы — 2021» в пяти категориях, а также были номинированы на премию News and Documentary Emmy Awards.

Премия Cresta Awards вручается с 1993 года. В жюри премии входят более 120 специалистов мирового уровня в области рекламы, дизайна и маркетинга.