RT получил десятую номинацию на премию Emmy — в финале проект к 75-летию победы в ВОВ

Телеканал RT вышел в финал престижной международной премии News and Documentary Emmy Awards, которая вручается за новостные и документальные работы. Номинированный на премию VR-фильм «Уроки Аушвица» приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Для RT это уже десятая номинация на Emmy.

Фильм «Уроки Аушвица» стал финалистом в категории «Выдающееся интерактивное медиа: Документалистика» (Outstanding Interactive Media: Documentary). Фильм создан в рамках проекта #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные проекты RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга «Каннские львы — 2021» в пяти категориях. RT стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний.

RT стал десятикратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал семь раз был номинирован на международную премию International Emmy и дважды — на американскую Daytime Emmy.

В прошлом году в финал International Emmy в категории «Новости» вышла серия репортажей RT о катастрофе самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. В 2019 году — репортажи RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В 2018 году — спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году — ведущий программы «Есть контакт», лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.

Победители News and Documentary Emmy Awards 2021 в документальных категориях будут объявлены 29 сентября.