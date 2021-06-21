Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал «Каннских львов»

Проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга «Каннские львы — 2021».

На победу в категории «Использование брендированного контента онлайн или в соцсетях» претендует проект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. Проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Также финалистом в этой номинации стал документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Вместе с RT в шорт-лист «Каннских львов» в этой категории вошли крупные мировые бренды Netflix & Playstation, Visa и Nike.

«Бесконечное письмо» и «Уроки Аушвица» реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.

Мультимедийные проекты RT четыре раза выходили в финал конкурса «Каннские львы». В 2019 году в шорт-лист вошёл проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи. Годом ранее финалистом конкурса в трёх категориях стал международный Twitter-проект RT #1917LIVE, посвящённый столетию революции в России.

«Каннские львы» (Cannes Lions) — один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы — ведёт свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.