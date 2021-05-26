Документальные фильмы и программы RT выиграли шесть наград Telly Awards

RT завоевал шесть наград — три золотых и три бронзовых — ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Жюри отметило образовательные проекты RT для детей, выпуски документального сериала «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским», фильмы проекта «.doc» о детском хосписе «Дом с маяком» и российском параатлете Дмитрии Игнатове, а также программы RT на арабском.

Высшую награду в номинации «Онлайн-Серия-Документалистика» (Online-Series-Documentary) получили два фильма, снятые в рамках проекта RT «.doc». Золота удостоены лента, показавшая несколько дней из жизни Лиды Мониавы, директора по развитию детского хосписа «Дом с маяком», а также фильм о российском параатлете Дмитрии Игнатове. В этой категории RT обошёл работы Al Jazeera и The New Yorker.

Познавательный мультсериал RT «Волшебный Садик», рассказывающий о природе глазами ребят, играющих в саду, получил золото в категории «Онлайн-Серия-Анимация» (Online-Series-Animation). Цикл обучающих роликов «А—Я» завоевал золото в категории «Онлайн-Общее-Дети» (Online-General-Children).

Бронзовой награды в номинации «Телевидение-Серия-Документалистика» (Television-Series-Documentary) удостоены два выпуска документального проекта «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским» — «Как умирали первые жертвы коронавируса в России» и «Дагестан. Эпидемия, в которую не верили».

Кроме того, бронзовым призёром в категории «Онлайн-Общее-Культура» (Online-General-Cultural) стал выпуск программы RT на арабском «Искусство жизни» о Большом Кремлёвском дворце. В категории «Онлайн-Мастерство-Использование трёхмерной анимации» (Online-Craft-Use of 3D Animation) бронзу получил выпуск из цикла программ RT на арабском «Калашникова» об истории и традициях российского флота.

RT уже становился призёром Telly Awards. В 2020 году награды получили фильм из серии «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским» о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР, VR-проект RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), и две программы RT на арабском. В 2017 году золото Telly Awards завоевали фильм документального телеканала RTД о президенте Филиппин и политическое комедийное шоу Redacted Tonight, выходящее на RT America. Годом ранее наградами были отмечены в том числе новостные выпуски RT America, посвящённые урагану «Катрина» и беспорядкам в Фергюсоне.

Премия Telly Awards, учреждённая в 1979 году, отмечает наградами телепрограммы, рекламные ролики, кино- и телевизионные фильмы. В жюри конкурса входят признанные профессионалы кино- и телеиндустрии.