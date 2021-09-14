Юбилейные проекты RT завоевали золото премии «Медиабренд»

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Проморолики к 15-летию RT и 10-летию документального канала RTД выиграли золото в четырех категориях российской премии «Медиабренд». Всего работы RT получили семь наград.
Юбилейные проекты RT завоевали золото премии «Медиабренд»
  • © RT

Золото в номинациях «Лучший съёмочный ролик» и «Лучшая режиссёрская работа» завоевал снятый к 15-летию RT ироничный ролик «Зелёная угроза» — о том, как «обезопасить» себя от телеканала. Также он выиграл серебро в номинации «Лучшая операторская работа». Чёрно-белый ролик снят на 16-миллиметровую плёнку и выполнен в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времён холодной войны.

Ролик «Без ума от RT» одержал победу в категории «Лучший имиджевый проморолик бренда». Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На «приёме» у специалистов оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с помощью технологии дипфейк.

Проморолик к 10-летию документального телеканала RTД занял первое место в номинации «Лучший копирайт». За годы вещания RTД выпустил более 800 документальных фильмов и около 1000 эпизодов сериалов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

Серебряной награды удостоено оформление освещения на RT президентских выборов в США в 2020 году. Бронзу получила эфирная кампания RT, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне.

В прошлом году ролики RT к 75-летию Победы, видео с участием легендарного тренера Жозе Моуринью, а также другие проекты канала завоевали девять наград «Медиабренда», в том числе пять золотых. В 2019 году RT получил главный приз премии в двух категориях, в 2018 году — в четырёх.

Премия «Медиабренд», учреждённая в 2011 году, присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.

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