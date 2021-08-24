Видеоагентство RT Ruptly и крупнейший российский архив кинофотодокументов запустили совместный проект

Глобальное мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) запустили совместный проект «100 значимых событий России XX—XXI веков». Вместе они представят яркую коллекцию архивных видео, отражающих важнейшие вехи истории Советского Союза и современной России.

«Партнёрство Ruptly с одним из ведущих государственных архивов страны даст нашим подписчикам во всём мире доступ к наиболее значимым и редким историческим кинохроникам. Эти кадры позволят по-новому взглянуть на самые знаменательные события новейшей истории», — сказала глава Ruptly Динара Токтосунова.

Клиенты видеоагентства RT получат доступ и возможность использовать уникальные материалы крупнейшего государственного киноархива России — кадры Великой Отечественной войны, начала истории освоения космоса в СССР и космической гонки, встречи Никиты Хрущёва и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году, вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, президентских выборов в России в 2000 году. В архиве также исторические кадры с Михаилом Горбачёвым, Борисом Ельциным, Андреем Сахаровым и другие.

«Популяризация аудиовизуальных документов из нашей коллекции, надеюсь, позволит пролить свет на некоторые страницы в истории и сделать правильные выводы о тех или иных значимых событиях», — говорит директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова.

Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, являются более 1700 медиакомпаний из более чем 100 стран. Видео Ruptly использовалось в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики: The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года», золотом Shorty Awards за освещение протестов «жёлтых жилетов» в прямом эфире и золотом премии Digiday за «лучшее использование прямых трансляций через платформу Ruptly Live», а также призом бизнес-премии Stevie в Германии за «лучшую видеоплатформу для медиа в категории «Лучший продукт».

Российский государственный архив кинофотодокументов — крупнейший федеральный архив России, основан в 1926 году. В коллекции РГАКФД — более 45 тыс. наименований кинодокументов за 1896—2016 годы, а также более миллиона фотографий за период с 1850 по 2014 год.