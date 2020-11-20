Проект RT к 75-летию Победы и другие медиаплатформы канала получили 11 наград премии Shorty Social Good Awards

Соцмедиапроекты RT Redfish и In The Now, а также масштабный документальный цифровой проект #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завоевали 11 наград — в том числе шесть высших — премии Shorty Social Good Awards, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество.

Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), одержал победу в двух категориях: «Образование» и «Молодёжь и семья» — а также получил золото в категориях «Новости и медиа» и «Короткометражный документальный фильм». Фильм «Уроки Аушвица», снятый в рамках проекта #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548, объединяет в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки.

Созданное RT в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым «Бесконечное письмо» в Instagram заняло первое место в категориях «Новости и медиа», «Повествование» и «Медиапартнерство», а также получило серебро в категории «Лучшее использование Instagram». «Бесконечное письмо» сочетает строки из фронтовых писем времён Великой Отечественной с созданными на их основе иллюстрациями.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации», которая представила детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации, одержала победу в категории «Анимация».

В свою очередь, медиаплатформа Redfish, входящая в структуру RUPTLY — видеоагентства RT, — получила серебро в категории «Короткометражный документальный фильм». Соцмедиапроект In The Now (Maffick) завоевал золото в номинации «Пользовательский контент».

Проект RT #СтраницыПобеды реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube — и уже завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.