Проект RT к 75-летию Победы и другие медиаплатформы канала получили 11 наград премии Shorty Social Good Awards

Соцмедиапроекты RT Redfish и In The Now, а также масштабный документальный цифровой проект #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завоевали 11 наград — в том числе шесть высших — премии Shorty Social Good Awards, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество.

