RT завоевал высшие награды в восьми категориях премии Shorty Awards

Телеканал RT завоевал 8 высших наград престижной премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. Всего работы RT — проекты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также видеоагентство Ruptly и соцмедиапроект Redfish — получили 10 наград.

Проект RT «Бесконечное письмо», сочетающий строки фронтовых писем и иллюстрации к ним, одержал победу в категориях «Социальная кампания» (Social Good Campaign), «Лучшее использование Instagram» (Best Use of Instagram) и «Повествование» (Storytelling). Кроме того, работа RT завоевала золото в номинации «Лучшее использование сториз в Instagram» (Best Use of Instagram Stories). «Бесконечное письмо» создано в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» стала победителем в категории «Виртуальная реальность» (Virtual Reality) и по решению жюри, и по итогам зрительского голосования. Также эта работа получила серебро в номинации «Короткое видео» (Short Form Video). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Серия анимированных фотографий времён войны «Ожившие кадры» заняла первое место в категории «Изображения» (Images).

«Бесконечное письмо», «Детские рисунки в VR-анимации» и «Ожившие кадры» созданы в рамках документального проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Ruptly, международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT, стало победителем в категории «Освещение события в прямом эфире» (Live Event Coverage). Агентство вело прямые трансляции из Бейрута, где в августе 2020 года произошли мощные взрывы.

Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, заняла первое место в номинации «Лучшее использование видео в Instagram» (Best Use of Instagram Video) по мнению пользователей. Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.

Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2021 году премия прошла в 13-й раз.