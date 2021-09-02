Стартовал проект «Россия: 85 приключений»

Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект «Россия: 85 приключений», в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны. В результате онлайн-голосования будут определены десять лучших приключений в России.

«В путешествиях по России меня поражает то, как сильно люди привязаны к родному краю. Это можно назвать ультралокальным патриотизмом. Мы придумали проект «Россия: 85 приключений», чтобы жители даже удалённых уголков страны могли сказать: вот почему вы должны побывать у нас в гостях», — сказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

Проект будет проходить в два этапа. На первом этапе редакция Russia Beyond снимет и опубликует серию роликов о региональных приключениях в России. Часть роликов уже доступна на https://85adventures.rbth.com, а также в аккаунтах проекта в Instagram и TikTok.

В соцсетях будет также запущен челлендж #85приключений. Любой желающий сможет пополнить коллекцию историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной природы до гастрономических традиций. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok своё видео с хештегом #85приключений до 1 марта 2022 года.

На втором этапе пройдёт онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут десять лучших приключений в России. Итогом проекта станет документальный фильм о России.

Генеральным партнёром проекта «Россия: 85 приключений» стало Министерство культуры России. Соответствующее соглашение подписали главный редактор RT Маргарита Симоньян и министр культуры РФ Ольга Любимова на полях ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге.

Также партнёрами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания «Автодор», РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект «Это моя земля».

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