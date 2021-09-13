Фильм журналиста RT Антона Красовского завоевал премию «ТЭФИ-Мультимедиа»

Фильм журналиста RT Антона Красовского «COVID-19. Невыжившие» о первых жертвах коронавируса получил премию «ТЭФИ-Мультимедиа» в номинации «Документальный фильм» (телевидение).

Картина «COVID-19. Невыжившие» входит в документальный цикл «Эпидемия с Антоном Красовским», который рассказывает о коронавирусной инфекции COVID-19 с начала её распространения в России.

«Это фильм о людях, жизни которых унесла эпидемия коронавируса в России. Они ушли одними из первых, когда многие ещё не осознавали масштаба беды, не понимали, насколько опасен новый коронавирус», — говорится в описании к фильму.

Антон Красовский стал финалистом «ТЭФИ-Мультимедиа» в категории «Интервьюер» (телевидение) с авторской интервью-программой «Антонимы». Кроме того, фильм «Сёстры» получил номинацию в категории «Документальный фильм» (диджитал-СМИ). Картина рассказывает о медицинских сёстрах, которые вместе с врачами находятся на передовой борьбы с пандемией — в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными. Авторы идеи фильма — Антон Красовский и главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее фильмы из серии «Эпидемия с Антоном Красовским» завоевали две награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Программа «Антонимы» также получила специальный приз национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».