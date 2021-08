Проекты RT к 75-летию Победы стали «Лучшими из лучших» в двух категориях премии Red Dot

Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевали четыре награды (в том числе две высшие) одной из старейших премий в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award.

Масштабный проект RT #СтраницыПобеды, реализованный на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube, — получил высшую награду «Лучший из лучших» в категории «Цифровые решения / Образование и Электронное обучение» (Digital Solutions / Education & E-learning) и статус «Победитель 2021» в номинации «Онлайн- и социальные медиа» (Online/Social media).

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» названа «Лучшим из лучших» в категории «Дизайн интерфейса / Виртуальная и дополненная реальность» (Interface & User experience design/Virtual & Augmented realities). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Проект «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, получил статус «Победитель 2021» в номинации «Иллюстрации» (Illustrations).

«Получить столь авторитетную премию в номинации «Электронное обучение» — очень важный результат для нас. Ведь это и была наша цель — сделать образовательный проект, рассказав о наследии Великой Отечественной войны через призму цифрового искусства и на языке социальных медиа. Мы привлекли к проекту молодых ребят, чтобы показать, как история может оживать в умах и творчестве новых поколений», — сказал автор идеи, креативный директор проекта #СтраницыПобеды Кирилл Карнович-Валуа.

«Победа в нашем конкурсе означает, что вы доказали свою способность мыслить нестандартно, творчески. Вы знаете, как мобилизоваться в кризис, используя смену парадигмы в качестве мотивации для поиска новых дизайнерских решений», — сказал основатель и генеральный директор премии Red Dot Питер Зек.

Премия Red Dot Award вручается с 1955 года. Ежегодно за награды борются крупнейшие мировые бренды. В 2020 году креативные проекты RT получили семь наград Red Dot, в том числе статусы «Лучший из лучших» в двух категориях за VR-фильм «Уроки Аушвица», сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки. В 2019 году награду получила книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100.

#СтраницыПобеды уже получили 130 российских и международных премий, в том числе The Webby Awards, Promax, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, The Shorty Awards, The Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные проекты RT вышли в финал престижных и авторитетных конкурсов News and Documentary Emmy Awards и «Каннские львы — 2021».