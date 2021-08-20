Проекты RT к 75-летию Победы завоевали четыре награды Red Dot Award

Документальные цифровые проекты RT, приуроченные к 75-летию Победы, завоевали четыре награды в области дизайна и бренд-коммуникаций Red Dot Award.

Так, проект RT #СтраницыПобеды, реализованный на социальных медиаплатформах Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube, удостоен высшей награды «Лучший из лучших» в категории «Цифровые решения / Образование и Электронное обучение» и статуса «Победитель 2021» в номинации «Онлайн- и социальные медиа».

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» стала «Лучшей из лучших» в категории «Дизайн интерфейса / Виртуальная и дополненная реальность». В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Проект «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, получил статус «Победитель 2021» в категории «Иллюстрации».

«Получить столь авторитетную премию в номинации «Электронное обучение» — очень важный результат для нас. Ведь это и была наша цель — сделать образовательный проект, рассказав о наследии Великой Отечественной войны через призму цифрового искусства и на языке социальных медиа», — заявил автор идеи, креативный директор проекта #СтраницыПобеды Кирилл Карнович-Валуа.

По его словам, к проекту привлекли молодёжь, чтобы показать, как история может оживать в умах и творчестве новых поколений.

Премия Red Dot Award вручается с 1955 года. В 2020-м креативные проекты RT получили семь наград, в том числе статусы «Лучший из лучших» в двух категориях за VR-фильм «Уроки Аушвица».

Ранее сообщалось, что телеканал RT вышел в финал престижной международной премии International Emmy Awards в категории «Новости» за освещение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Это 11-я номинация телеканала на Emmy.