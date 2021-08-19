RT получил одиннадцатую номинацию на премию Emmy

Телеканал RT вышел в финал престижной международной премии International Emmy Awards в категории «Новости» за освещение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Это одиннадцатая номинация телеканала на Emmy.

RT публиковал серию репортажей о нагорнокарабахском конфликте. Корреспондент телеканала Игорь Жданов вместе со съёмочной группой был в эпицентре бомбардировки Степанакерта. Также он пообщался с беженцами и матерями солдат, воевавших по обе стороны конфликта.

Победителей премии International Emmy объявят 28 сентября.

Ранее RT семь раз был номинирован на международную премию International Emmy, два раза — на американскую Daytime Emmy и один раз — на News & Documentary Emmy.

В июле на премию News & Documentary Emmy был номинирован VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

В августе 2020 года RT вышел в финал International Emmy в категории «Новости» за серию репортажей канала о катастрофе самолёта SSJ 100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

В 2019 году в финал International Emmy в категории «Новости» вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В 2018 году в финал премии выходили спецрепортажи RT, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010-м — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017-м — ведущий программы «Есть контакт», лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес.