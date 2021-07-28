RT получил десятую номинацию на премию Emmy 

Телеканал RT вышел в финал престижной международной премии News and Documentary Emmy Awards.

На премию номинирован VR-фильм «Уроки Аушвица», который приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Это десятая номинация на Emmy для RT.

Фильм «Уроки Аушвица», созданный в рамках проекта #СтраницыПобеды, стал финалистом в категории «Выдающееся интерактивное медиа: Документалистика».

Проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на платформах Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. Он был отмечен рядом международных наград, в том числе Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другими.

Победителей News and Documentary Emmy Awards 2021 в документальных категориях объявят 29 сентября.

RT семь раз был номинирован на международную премию International Emmy и два раза — на американскую Daytime Emmy.

В августе 2020 года RT вышел в финал International Emmy в категории «Новости» за серию репортажей канала о катастрофе самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

В 2019 году в финал International Emmy в категории «Новости» вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В 2018 году в финал премии выходили спецрепортажи RT, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году — ведущий программы «Есть контакт», лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.