RT получил девятую номинацию на премию Emmy Awards

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Телеканал RT вышел в финал престижной международной премии International Emmy в категории «Новости». Серия репортажей канала рассказывает о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.
RT получил девятую номинацию на премию Emmy Awards
  • РИА Новости

Журналисты RT представили зрителям хронологию событий 5 мая 2019 года — от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту экстренно приземлившегося лайнера.

RT также рассказал истории пассажиров и членов экипажа, которые помогали людям выбраться из салона горящего самолёта.

RT стал девятикратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал шесть раз был номинирован на международную премию International Emmy и дважды — на американскую Daytime Emmy.

В прошлом году в финал International Emmy в категории «Новости» вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В 2018 году — спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году — ведущий программы «Есть контакт», лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.

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