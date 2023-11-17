«Миссия воспитания»: педагоги обсудили проблемы современного школьного образования на форуме Тюменского госуниверситета

В этом году на ежегодный Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива» прибыли участники из 21 российского региона. Форум уже на протяжении семи лет организует Тюменский государственный университет. В этом году участники мероприятия отобрали и сформулировали лучшие педагогические практики, а также протестировали внедряемую ТюмГУ новую модель педагогического образования. По словам ректора ТюмГУ, цель форума — стать ориентиром для университетов — участников программы «Приоритет 2030» и других вузов России.

В Тюменском госуниверситете состоялся седьмой ежегодный Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива». В мероприятии приняли участие школьные управленцы и учителя, тьюторы, педагоги дополнительного образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Перми, Находки, Абакана и других городов. Всего на форум прибыли делегации из 21 субъекта Российской Федерации.

Напомним, Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива» проводится в Тюмени с 2017 года по инициативе Тюменского государственного университета. Задача мероприятия — оказание поддержки российским педагогам. Это особенно актуально в свете острой нехватки учителей и в Тюменской области, и в масштабах всей страны.

© ТюмГУ

Как пояснил ректор ТюмГУ Иван Романчук, организация форума педагогов «Крапива» — вклад университета в мероприятия всероссийского Года педагога и наставника, а также в повышение уровня школьного образования.

«Вузовское сообщество заинтересовано в качественном и современном школьном образовании, поэтому ТюмГУ ежегодно проводит форум для талантливых учителей России, наполняя его актуальными смыслами и задачами. На форуме-2023 педагоги делились своими лучшими практиками, обсуждали новую модель педагогического образования в высшей школе. Наша амбициозная цель — чтобы тезисы дискуссий становились ориентирами для университетов — участников программы «Приоритет 2030» и других вузов России, чтобы у студентов росла мотивация быть педагогами будущего, педагогами с великим будущим», — рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Форум продлился четыре дня. За это время участники определили и сформулировали лучшие педагогические практики из предложенных, пригодные для повсеместного тиражирования в школах. А кроме того, испытали команды педагогов на готовность применять их на практике.

Также предметом дискуссии стала новая модель педагогического образования, внедрить которую готовится ТюмГУ.

«В рамках «Крапивы» мы детально изучили на предмет уязвимых и проблемных моментов новую модель педагогического образования. Действовали из соображений, что чем раньше ошибёмся и заметим это, тем меньше будет сложностей в масштабировании. Нам удалось собрать целую коллекцию проблемных ситуаций, с которыми сталкивается учитель в обычной школе. Мне было тревожно — вдруг бы в результате проверки оказалось, что новая педагогическая модель несостоятельна? Но итог оказался противоположным — выработанные нами педагогические подходы доказали свою эффективность», — отметила директор Школы образования ТюмГУ Ульяна Раведовская.

Ещё одна важная задача форума — сохранение в школах талантливых учителей и управленцев. «Крапива» воспринимается российскими педагогами как площадка, где можно развить лидерские качества, а также приобрести более эффективные педагогические и управленческие навыки.

Кроме того, форум помогает формироваться сообществу педагогов новой формации — способных действовать и мыслить нестандартно, нацеленных на высокий профессиональный уровень, отмечают организаторы мероприятия.

РИА Новости

© Таисия Воронцова

«Всегда важно видеть, что ты не один, что есть большое сообщество профессионалов, которые готовы оказать тебе поддержку и ещё раз убедиться в том, что профессия учителя, педагога — это одна из лучших профессий. Это миссия. Миссия воспитания, миссия, когда мы видим, как на наших глазах растут замечательные дети, когда мы вкладываем душу, вкладываем самих себя. Конечно, ещё раз хочу сказать огромные слова благодарности правительству за поддержку этой замечательной, очень важной, очень нужной инициативы. Потому что образование — это фундамент, это основа всего, это основа для развития будущего. И всем педагогам — участникам этого замечательного форума я бы хотела пожелать, чтобы в вашем сердце всегда была любовь», — подчеркнула в своём обращении к участникам VII Всероссийского форума педагогов будущего «Крапива» заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

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Рекламодатель: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» https://www.utmn.ru/.