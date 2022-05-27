Воспитание и обучение: тест RT об истории русской педагогики
Педагогика как наука об обучении детей и система образования зародилась ещё в Древней Руси. Активное её развитие началось в XVII веке, после появления первых учебников и создания первых учебных заведений. Впоследствии она стала полноценной отраслью знания, которая пережила множество изменений. Что вы знаете об истории русской педагогики? Проверьте себя с тестом RT.
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