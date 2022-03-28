Психолог Гольдштейн назвала критерии готовности ребёнка к школе

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, что есть несколько критериев, которые помогут понять, готов ли ребёнок к учёбе в первом классе.

Об этом она рассказала в разговоре с «Газетой.Ru».

В числе таких факторов интеллектуальная готовность: ребёнок должен знать свою фамилию, имя, отчество, адрес, день рождения, а также правильно определять геометрические фигуры, знать цвета, находить различия и сходства.

Социальная готовность подразумевает элементарные навыки самообслуживания. Психологическая готовность — это способность взаимодействовать с детьми и взрослыми, умение ориентироваться в пространстве и времени, самостоятельность.

Если какой-то из этих навыков у ребёнка отсутствует, психолог рекомендует родителям помочь развить его.

Ране доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и академик РАО Александр Веракса, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.