В Национальном союзе защиты прав потребителей дали советы по выбору алкоголя к Новому году

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT рассказал о том, как правильно выбрать качественную алкогольную продукцию к Новому году, а также избежать отравления фальсификатом.

По словам Шапкина, покупателям следует приобретать такую продукцию исключительно в тех магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Она должна быть вывешена в доступном для покупателей месте, уточнил специалист.

Помимо этого, в магазинах должна быть установлена специальная касса, которая обеспечивает доступ в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции), сообщил собеседник RT.

«Продавец, перед тем как пробить вам бутылку и получить деньги, обязательно сканирует штрих-код с акцизной марки, которая наклеена на боковую сторону бутылки. Информация о том, что эта бутылка сейчас продаётся, отправляется в ЕГАИС, там содержится вся информация с того момента, как эта бутылка была произведена или ввезена на территорию России, и до тех пор, пока вы её не купили. После этого конкретно вот эта марка на этой бутылке гасится в системе и считается проданной. То есть это позволяет контролировать каждую бутылку», — пояснил эксперт.

Шапкин посоветовал не покупать алкогольную продукцию в ларьках, с рук, а также через интернет. Он подчеркнул, что магазин должен иметь площадь не менее 50 м² в городах, а в пригородах — не менее 25 м².

«Всё, что меньше, — это явно незаконная продажа, даже пиво нельзя продавать», — заявил он.

Он также рассказал, что сейчас нелегальная продажа алкоголя часто осуществляется за счёт метода сбора пустых бутылок для последующей реализации.

«Недавно в Пензе нашли человека, который покупал пустые, уже использованные бутылки у ресторанов, кафе, клубов, потом в эти бутылки заливал свой суррогат и, судя по всему, поставлял их назад. Это говорит о том, что проблема пустых бутылок актуальна. Если заказывать алкоголь через интернет, вам вполне могут продать бутылку, которая уже была использована, собрана кем-то и продана», — пояснил Шапкин.

Кроме того, по его словам, бутлегеры используют ароматизаторы, которые в точности имитируют вкус оригинальных напитков. Специалист предупредил, что в контрафактный алкоголь также может попасть метиловый спирт.

«Ежегодно в стране около тысячи человек отравляются насмерть именно метиловым спиртом. 30 граммов достаточно, чтобы уехать в реанимацию и не вернуться… Симптомы наступают через шесть часов, иногда даже через сутки. Человек может пить и не понимать, что он пьёт смертельно опасный яд. По цвету, вкусу, запаху и даже состоянию опьянения он сначала идентичный», — объяснил эксперт.

Говоря о цене на алкогольную продукцию, он напомнил о наличии установленной минимальной стоимости на разные виды спиртных напитков.

«С Нового года это будет 261 рубль за пол-литровую бутылку водки, 480 рублей за бутылку коньяка пол-литровую… Что касается виски или какого-нибудь брендированного дорогого коньяка, то можно примерно предполагать, сколько такая бутылка будет стоить в магазине. Если это продаётся дешевле, то, естественно, должно настораживать, потому что чудес не бывает, а бывают только подделки», — заключил Шапкин.

Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.