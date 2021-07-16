Захар Прилепин заявил о давлении на МХАТ им. Горького

Заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Захар Прилепин полагает, что театр подвергается давлению со стороны тех, кто не имеет представления о репертуаре театра.

«Люди любят шум, любят скандалы. Они сопровождали и Станиславского, и Немировича-Данченко, и Чехова, и Шекспира. Они экспериментировали и совершали самые неожиданные кульбиты в своей работе. Чтобы понять, что такое МХАТ — приходите во МХАТ. И тогда мы обсудим повестку, а не сопутствующие вещи,» — рассказал Прилепин RT после заседания группы общественного контроля Общественного совета при Министерстве культуры.

Встречу под председательством Михаила Лермонтова инициировал врио директора театра Олег Михайлов. Темой дискуссии стал вопрос «Нужен ли такой театр как МХАТ им. М. Горького российскому обществу?».

На заседании рабочей группы Прилепин заявил о давлении на театр со стороны тех, кто «не имеет представления» о спектаклях минувшего сезона.

«В Советском Союзе журналисты, чиновники и зрители, которые критиковали спектакли, приходили в театр: они сначала отсматривали постановки и только потом говорили своё мнение. Сегодняшняя ситуация кардинальным образом отличается от прежней: нас критикуют те, кто не пришёл ни на один наш спектакль», — сказал он.

Заместитель худрука пояснил, как легко можно исказить смысл художественного произведения, выбрав только компрометирующие фрагменты.

«Сформировать давление не представляет труда. Я пишущий человек. Я могу на раз скомпилировать из Сергея Есенина, из Михаила Лермонтова, из Пушкина и даже из Солженицина, набор цитат, которые вызовут колоссальный гнев общественности, которая будет кричать: «До чего дошла русская культура! Порнография! Ужас!» И этим пользуются определённые люди в определённых обстоятельствах и с определёнными целями», — отметил он.

В начале июня большой резонанс в СМИ вызвала последняя премьера сезона — спектакль «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина, где приглашённой актрисой была Ольга Бузова.

Через несколько недель к президенту России Владимиру Путину обратилась президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина с просьбой помочь сохранить театр, который, по её мнению, нуждается в спасении и восстановлении.

Как отмечала пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина, «пьеса абсолютно безоценочная: ни плюсы, ни минусы».