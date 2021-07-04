Специалисты рассказали, как войти в рабочий ритм после отпуска

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг и клинический психолог Михаил Хорс рассказали в беседе с RT, как правильно себя вести в период возвращения на работу после отпуска.

По словам Михаила Хорса, надо разрешить себе испытывать стресс после возвращения из отпуска, а не пытаться от него избавиться.

«Тогда стресса будет меньше, не будет стресса из-за стресса… Эмоциональную реакцию, тот же стресс, на выход на работу после выходных дней (даёт. — RT) не сам выход, не сама работа, а мнение, что работа — это плохо, что «я рождён для отдыха, для счастья». Сейчас очень у многих, особенно у молодёжи, запрос такой: «Если я хожу на работу, то я должен в кайф ходить, меня это должно воодушевлять». А на работу приходишь — оказывается, там и рутина есть, и конкуренция, и конфликты с коллегами, с начальством», — считает Хорс.

Психолог добавил, что надо принять тот факт, что напряжённый период после отпуска обязательно будет.

«Конкретный совет такой — не наваливать на себя обязательств. Понять, что есть период после отпуска напряжённый, он обязательно будет. И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность. Вот опять — разрешить себе эту пониженную работоспособность. Писать план на день не из десяти пунктов, а из трёх», — уверен он.

В свою очередь, психотерапевт Владимир Файнзильберг уверен, что для комфортного выхода на работу нужно так провести отпуск, чтобы соскучиться по ней.

«То есть неплохо отдохнуть и уже испытывать какое-то влечение к той форме занятости, которая является профессиональной. Желательно войти в работу с максимально позитивным настроем, иметь какую-то историю проведения отпуска для того, чтобы рассказать своим сослуживцам, иметь хотя бы какую-то форму загара, чтобы похвастать перед своими коллегами», — рассказал врач.

Он добавил, что легче всего приходится людям, которые приходят на работу не только для того, что заработать, но и «получить какое-то моральное наслаждение».

«То есть те люди, которые любят то, чем они занимаются. Ни в коем случае не вздыхать и не говорить: «Как жаль, что отпуск закончился». Строить какие-то не воздушные замки в отношении перспектив работы, заработка, а реальные. То есть идти на работу с удовольствием. Вообще считается, что человек испытывает чувство счастья и удовольствия от жизни, когда он с удовольствием идёт на работу и когда он с таким же удовольствием возвращается домой. То есть это такая формула радости жизни», — заключил Файнзильберг.

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