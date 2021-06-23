Власти напомнили о личной ответственности выезжающих за границу россиян
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Во время совещания глава государства задал вопрос, что делать с российскими туристами, которые попали в трудную ситуацию из-за коронавируса в другой стране.
«Человек приехал в отпуск. Заболел. Вот в прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали, что делать? Приехал человек, заболел, семья приехала — кто-то из членов семьи заболел за границей», — привёл он пример.
Голикова напомнила, что каждая страна информирует о том, какие предъявляются требования в случае, если человек заболел, и что он должен при себе иметь.
«По сути, в случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», — сказал Путин, на что вице-премьер ответила: «Да, Владимир Владимирович».
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с поездками в Турцию.