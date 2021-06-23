Власти напомнили о личной ответственности выезжающих за границу россиян

Выезд россиян в отпуск за границу в условиях пандемии COVID-19 — это личный риск и ответственность каждого человека, подтвердила на совещании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Во время совещания глава государства задал вопрос, что делать с российскими туристами, которые попали в трудную ситуацию из-за коронавируса в другой стране.

«Человек приехал в отпуск. Заболел. Вот в прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали, что делать? Приехал человек, заболел, семья приехала — кто-то из членов семьи заболел за границей», — привёл он пример.

Голикова напомнила, что каждая страна информирует о том, какие предъявляются требования в случае, если человек заболел, и что он должен при себе иметь.

«По сути, в случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», — сказал Путин, на что вице-премьер ответила: «Да, Владимир Владимирович».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с поездками в Турцию.