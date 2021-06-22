В АТОР прокомментировали ситуацию с поездками в Турцию

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с поездками в Турцию.
В АТОР прокомментировали ситуацию с поездками в Турцию
  • РИА Новости

«Что касается условий въезда: нужна для невакцинированных и не переболевших справка ПЦР, для тех, кто вакцинировался, нужна справка о получении вакцины, «Спутник» подходит. Справку надо получать за 72 часа, детям до шести лет не нужно ничего», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила Ломидзе, Турция останется наиболее популярным направлением среди россиян.

Со своей стороны, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с Life.ru сказала, что для российских туристов, которые собирались лететь в Краснодарский край или Крым, но после открытия Турции решили изменить планы, такой обмен будет крайне нерентабельным.

«Потому что возобновление авиасообщения с Турцией не является причиной для возврата денег. То есть, по сути, российскому туристу никто ничего не возместит и фактически понесённые затраты уже у оператора есть», — пояснила Осипова.

Она добавила, что спрос на Турцию в настоящее время «просто огромный», так как есть туристы, специально ждавшие её открытия.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, как меняется спрос на авиабилеты в открывающиеся для туристов страны.

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