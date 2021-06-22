Аналитики рассказали о возросшем спросе на авиабилеты в Турцию

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Александра Самсоненко
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, как меняется спрос на авиабилеты в открывающиеся для туристов страны. Было проанализировано количество поисков, совершённых 19 и 20 июня, и проведено сравнение со средними ежедневными показателями. Результаты есть в распоряжении RT.
Аналитики рассказали о возросшем спросе на авиабилеты в Турцию
  • Pixabay

Наибольшим спросом пользуются перелёты из России в Турцию: в минувшие выходные авиабилеты в эту страну искали в три с половиной раза чаще. Россияне интересуются поездками в Анталью (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%).

Спрос на полёты в Болгарию вырос более чем в два раза: наибольшее число поисков совершено в Бургас (63%), Варну (19%) и Софию (17%). 

Италией интересовались на 35% чаще, Иорданией ― на 20%, Ирландией ― на 25%.

Спрос по другим направлениям, наоборот, сократился. Наибольшее снижение заметно у Хорватии и Сербии: количество поисков за последние дни снизилось на треть, на 25% реже искали билеты в Армению и на 17% ― в Республику Кипр. Колебаний спроса по таким направлениям, как Греция, США, Северная Македония, не отмечено.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Подробнее — в материале RT.

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