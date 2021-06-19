В «Турпомощи» поддержали восстановление авиасообщения России с Турцией

Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Россия восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня.

«Решение, конечно, положительное. Положительное как для потребителя, так и для бизнеса. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, российские курорты полностью исчерпали свой потенциал. И вместе с тем у нас было много продаж на лето именно на это направление. Для россиян это самое популярное зарубежное направление. Закрытая граница постоянно повышала уровень долгов бизнеса перед туристами, потому что туры были проданы, а воспользоваться ими никто не мог. Открытие границ — это, безусловно, решение двух главных задач: мы расширяем возможности потребителей и сокращаем долги бизнеса перед ними», — сказал Осауленко.

Он отметил, что, помимо Турции, есть ещё несколько направлений, представляющих интерес для россиян.

«В своё время был ещё Египет. Его мы тоже ждём, потому что есть поручение президента на предмет того, чтобы решить вопрос по восстановлению авиатранспортного сообщения с курортными зонами Египта. Помимо всего прочего, это, конечно, юг Европы. Но Европа сейчас в массе своей для наших туристов закрыта. Хотя мы видим, что Греция, Кипр, Черногория и Хорватия готовы принимать российских туристов», — добавил собеседник RT.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.