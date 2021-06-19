В «Турпомощи» поддержали восстановление авиасообщения России с Турцией

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Россия восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня.
В «Турпомощи» поддержали восстановление авиасообщения России с Турцией
  • РИА Новости

«Решение, конечно, положительное. Положительное как для потребителя, так и для бизнеса. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, российские курорты полностью исчерпали свой потенциал. И вместе с тем у нас было много продаж на лето именно на это направление. Для россиян это самое популярное зарубежное направление. Закрытая граница постоянно повышала уровень долгов бизнеса перед туристами, потому что туры были проданы, а воспользоваться ими никто не мог. Открытие границ — это, безусловно, решение двух главных задач: мы расширяем возможности потребителей и сокращаем долги бизнеса перед ними», — сказал Осауленко.

Он отметил, что, помимо Турции, есть ещё несколько направлений, представляющих интерес для россиян.

«В своё время был ещё Египет. Его мы тоже ждём, потому что есть поручение президента на предмет того, чтобы решить вопрос по восстановлению авиатранспортного сообщения с курортными зонами Египта. Помимо всего прочего, это, конечно, юг Европы. Но Европа сейчас в массе своей для наших туристов закрыта. Хотя мы видим, что Греция, Кипр, Черногория и Хорватия готовы принимать российских туристов», — добавил собеседник RT.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить