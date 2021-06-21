Врач рассказала о способах защиты от теплового удара и перегрева

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Анастасия Белоусова
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как нужно одеваться в жаркую погоду, чтобы избежать теплового удара, а также дала советы тем, кто в этот период работает в офисе.
Врач рассказала о способах защиты от теплового удара и перегрева
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Натуральный хлопок и закрытые все части тела. То есть под открытым солнцем не рекомендую быть, перегреваться нельзя. Самое основное — это шляпа», — поделилась терапевт.

Она добавила, что, находясь на берегу реки, нужно греться 15—20 минут, а затем столько же плавать. 

«Ни в коем случае не сидеть на холодной земле и в мокрой одежде. Это прямой путь к простудным заболеваниям, к обострению хронических, а также первичных, иммунных — ОРВИ, ОРЗ. Если малейшая появилась температура, то сразу домой, в прохладное место», — отметила Лапа. 

Врач уточнила, что тем, кто работает в офисе, нужно ставить кондиционер на 24°С. 

«Нельзя кондиционер опускать ниже 24°С. Это создаст большой перепад температур с внешним миром... И побольше пить чай и воду. При этом чай пить чёрный, без сахара — более полезно, чем с сахаром, потому что сахар загущает кровь», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 21 июня, ожидается до +33 °С.

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