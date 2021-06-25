В Роскачестве предостерегли от работы мошенников при подготовке к отпуску в Турции

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как при подготовке к отпуску в Турции не стать жертвой мошенников.

Об этом пишет kp.ru.

Эксперт сообщил, что мошенники стали массово создавать фальшивые сайты с якобы бронью билетов и отелей в Турции.

Так, он призвал не доверять контекстной рекламе и рассылкам в бесплатных приложениях.

Кроме того, необходимо проверить, включён ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания туристической поездки, добавил Куканов.

По его словам, следует также проверять доменное имя сайта, наличие протокола HTTPS и действующего сертификата безопасности в адресной строке браузера.

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