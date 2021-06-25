В Роскачестве предостерегли от работы мошенников при подготовке к отпуску в Турции
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Об этом пишет kp.ru.
Эксперт сообщил, что мошенники стали массово создавать фальшивые сайты с якобы бронью билетов и отелей в Турции.
Так, он призвал не доверять контекстной рекламе и рассылкам в бесплатных приложениях.
Кроме того, необходимо проверить, включён ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания туристической поездки, добавил Куканов.
По его словам, следует также проверять доменное имя сайта, наличие протокола HTTPS и действующего сертификата безопасности в адресной строке браузера.
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