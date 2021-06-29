Опрос показал число готовых вакцинироваться ради отдыха на Кубани

Согласно данным исследования, проведённого сервисом SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 3% россиян. Об этом пишет РБК.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

При этом 19% участников исследования заявили, что планируют вакцинироваться независимо от условий, которые выдвигают власти региона.

Отмечается, что 53% респондентов заявили о нежелании прививаться.

Около четверти опрошенных затруднились с ответом.

Также сообщается, что мужчины заявляли о готовности пройти вакцинацию чаще женщин (4% против 2%).

24 июня власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» решение властей Кубани.