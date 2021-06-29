Опрос показал число готовых вакцинироваться ради отдыха на Кубани

Короткая ссылка
Согласно данным исследования, проведённого сервисом SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 3% россиян. Об этом пишет РБК.
Опрос показал число готовых вакцинироваться ради отдыха на Кубани
  • © REUTERS/Shamil Zhumatov

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

При этом 19% участников исследования заявили, что планируют вакцинироваться независимо от условий, которые выдвигают власти региона. 

Отмечается, что 53% респондентов заявили о нежелании прививаться. 

Около четверти опрошенных затруднились с ответом.

Также сообщается, что мужчины заявляли о готовности пройти вакцинацию чаще женщин (4% против 2%).

24 июня власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» решение властей Кубани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить