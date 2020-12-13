Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Хорошевцева

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста страны, диктора Евгения Хорошевцева.

«Выражаю мои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Александровича Хорошевцева... Горечь утраты, как и масштаб его личности, велика, однако голос Евгения Хорошевцева останется в наших сердцах, и светлая память о нём всегда будет жить», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она также назвала Хорошевцева «необыкновенным человеком, который унёс с собой целую эпоху».

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева.

По словам вдовы артиста Елены Стружкиной, Хорошевцев скончался от последствий коронавируса.