Вдова Хорошевцева рассказала об обстоятельствах смерти диктора

Народный артист России, диктор Евгений Хорошевцев скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщила его вдова Елена Стружкина.

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12-го числа. У него масса заболеваний», — приводит ТАСС слова Стружкиной.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Хорошевцев был «голосом Кремля»: «Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства».