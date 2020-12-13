Вдова Хорошевцева рассказала об обстоятельствах смерти диктора
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«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12-го числа. У него масса заболеваний», — приводит ТАСС слова Стружкиной.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Хорошевцев был «голосом Кремля»: «Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства».