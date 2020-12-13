Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
- © Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»
«Евгений Александрович был народным артистом России, «голосом Кремля», именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — цитирует ТАСС Пескова.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.
Ранее сообщалось, что советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.