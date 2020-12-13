Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью российского актёра, диктора Евгения Хорошевцева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
  • © Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

«Евгений Александрович был народным артистом России, «голосом Кремля», именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.

Ранее сообщалось, что советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

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