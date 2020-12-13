Диктор Кириллов назвал Хорошевцева мастером своего дела

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти российского актёра, диктора Евгения Хорошевцева.

«Я очень-очень огорчён тем, что произошло. Просто не ожидал. Это очень горькое событие… Очень плохо, когда уходят моложе тебя талантливые, хорошие, замечательные мастера своего дела, которых у нас сейчас всё меньше и меньше», — отметил Кириллов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Хорошевцева.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Хорошевцев был «голосом Кремля», «именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства».