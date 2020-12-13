Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России, диктора Евгения Хорошевцева.
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева
  • РИА Новости

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Хорошевцева, замечательного диктора, телеведущего, педагога. Ученик знаменитого Юрия Левитана, Евгений Александрович продолжил традиции отечественной школы дикторского искусства, в совершенстве овладел секретами профессии», — цитирует ТАСС Медведева.

Он подчеркнул, что «без неповторимой интонации Хорошевцева невозможно представить парад Победы на Красной площади».

Медведев отметил, что Хорошевцев придавал особое звучание торжественным мероприятиям с участием главы государства и стал «одним из символов эпохи».

По его словам, диктор служил образцом высочайшего профессионализма и преданности своему делу.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева.

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