Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева
- РИА Новости
«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Хорошевцева, замечательного диктора, телеведущего, педагога. Ученик знаменитого Юрия Левитана, Евгений Александрович продолжил традиции отечественной школы дикторского искусства, в совершенстве овладел секретами профессии», — цитирует ТАСС Медведева.
Он подчеркнул, что «без неповторимой интонации Хорошевцева невозможно представить парад Победы на Красной площади».
Медведев отметил, что Хорошевцев придавал особое звучание торжественным мероприятиям с участием главы государства и стал «одним из символов эпохи».
По его словам, диктор служил образцом высочайшего профессионализма и преданности своему делу.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева.